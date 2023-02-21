Собянин: в послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу

Собянин: в послании президента к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу
Сергей Собянин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Кремль напомнил, что заниматься тылом нужно так же, как и передовой

В ходе послания Федеральному собранию глава РФ Владимир Путин подвел итоги результатов государственной работы за год боевых действий на территории Украины, дав оценку деятельности всех ведомств. Лидер выразил благодарность всем участникам СВО, включая военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, военных медиков, гражданских специалистов, сражающихся за Родину.

Президент поставил следующую задачу: всех участников специальной операции необходимо поддержать на самом высоком уровне в виде социальных гарантий и льгот. Как пишет мэр Москвы Сергей Собянин, боевые действия на территории Украины продолжаются – и вместе с тем Кремль напомнил, что заниматься тылом нужно так же, как и фронтом.

"Возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу – по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан", – указал Собянин.

А впереди, уверенно заявил мэр Москвы, Россию ждет только победа.

Источник: Telegram-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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