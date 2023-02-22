Как будут работать городские службы Москвы с 23 по 26 февраля

Инженерные и коммунальные сети возьмут в праздничные дни под усиленный контроль

В период выходных с 23 по 26 февраля городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме – круглосуточно продолжат работу диспетчерские и аварийные службы. На дежурстве – бригады инженерных компаний и префектур.

Под усиленным контролем будет работа электросетей, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерной, коммунальной, топливной и энергетической инфраструктуры.

В выходные дни жители Москвы могут обратиться практически за любой услугой в сфере ЖКХ, не выходя из дома. Вызов мастера доступен по телефону +7 495 539-53-53, или заявке по сервису "Вызов мастера" на mos.ru. Там же можно подать показания приборов учета электроэнергии, тепла и воды.

А сервис "Переезд в Москве" поможет пройти регистрацию на новом месте, оформить необходимые документы и прикрепиться в поликлинике.

При запахе газа в доме необходимо позвонить по телефону 104 или 112.