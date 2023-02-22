Как будут работать городские службы Москвы с 23 по 26 февраля

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В период выходных с 23 по 26 февраля городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме – круглосуточно продолжат работу диспетчерские и аварийные службы. На дежурстве – бригады инженерных компаний и префектур.
Под усиленным контролем будет работа электросетей, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерной, коммунальной, топливной и энергетической инфраструктуры.
В выходные дни жители Москвы могут обратиться практически за любой услугой в сфере ЖКХ, не выходя из дома. Вызов мастера доступен по телефону +7 495 539-53-53, или заявке по сервису "Вызов мастера" на mos.ru. Там же можно подать показания приборов учета электроэнергии, тепла и воды.
А сервис "Переезд в Москве" поможет пройти регистрацию на новом месте, оформить необходимые документы и прикрепиться в поликлинике.
При запахе газа в доме необходимо позвонить по телефону 104 или 112.
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