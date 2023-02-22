Москвичи смогут попробовать разные виды блинов на фестивале "Московская Масленица"

Москвичи смогут попробовать разные виды блинов на фестивале "Московская Масленица"
Фото: mos.ru
А также научиться готовить главное праздничное блюдо на мастер-классах

На фестивале "Московская масленица" каждый желающий может полакомиться блинами или мясными угощениями. Городские площадки приглашают жителей города и гостей отведать традиционное блюдо на длинных выходных, которые нужно провести весело и сытно.

Так, на Городецкой и Ключевой улицах гости смогут сами научиться готовить блины – и кубанские, и пористы удмуртские, и пышные табани, и уральские с семгой и огурцами, и гурьевские с ягодами.

А любители сладкого смогут научиться готовить шоколадные блины с корицей и гвоздикой, блины на кефире с творогом и медом и оладья с манкой, яблоками и корицей.

На площади Славы в Кузьминках проведут мастер-класс по приготовлению блинов с припеком. Там вы сможете узнать и секреты такого приготовления с рецептом, берущим начало из Карелии, откроете для себя блины с грибной начинкой по луганскому рецепту и с мясной – по-донецки.

На улице Хачатуряна же можно отведать русские блины с козьим сыром и шпинатом, семгой, творожным сыром и песто – или же с бужениной и солеными груздьями.

А на ореховом Бульваре можно отведать мясные блюда – в меню будут сытные фермерские колбаски из свинины или мяса индейки, нежная пряная курочка и люля-кебаб из баранины и телятины.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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