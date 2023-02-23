Купание очаровательных ежиков умилило россиян – видео

За домашними животными можно наблюдать вечно

Редкая российская семья обходится без домашних любимцев. Обычно люди заводят дома кошек и собак, однако иногда предпочтения оригиналов падают на более экзотических питомцев. Например, семейство, в котором проживают маленькие ежики, стало настоящей звездой интернет-пространства.



Действительно, наблюдать за милыми ежиками – одно удовольствие. Колючие друзья человека выглядят очень мило и привлекают к себе внимание общественности. Большую популярность набрал видеоролик, на котором двум ежикам устроили купания.



Учитывая габариты малышей, в качестве ванной им вполне подошла обычная раковина. Люди наполнили ее теплой водой и закрыли сливное отверстие. Такие нехитрые манипуляции обеспечили зверьков возможностью порелаксировать в приятной обстановке.





Более того, хозяева явно с большим вниманием относятся к колючим членам семейства. Для малышей даже отдельно приобрели миниатюрные спасательные круги. Появление такого атрибута позволило ежикам с удобством купаться в теплой водичке прямо на спинках. Интернет-пользователи пришли в восторг от такого милого контента и отметили видеоролик огромным количеством лайков.

