Нельзя предать забвению, что свято

С момента ходжалинской трагедии, ставшей самой кровавой страницей армяно-азербайджанского конфликта, прошел 31 год

Предупреждение и наказание – две четких цели Конвенции о преступлении геноцида – никогда не следует рассматривать отдельно друг от друга. Именно это стало основным посылом Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года, когда за день до принятия Всеобщей декларации прав человека была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Тогда, 75 лет назад, когда человечество узнало всю правду о зверствах, творившихся нацистской Германией, международная общественность была единодушна: необходимо сделать все возможное для того, чтобы ужасные преступления Второй мировой войны никогда больше не повторились.



В первый раз Конвенция была применена в 1990-х, в судебных процессах, последовавших за конфликтами в Руанде и на Балканах – это подтверждало неотъемлемую обязанность государств привлекать индивидов к ответственности за преступление геноцида, равно как и за другие преступления, совершенные во время вооруженного конфликта.

Однако до Руанды и до Балкан была трагедия Ходжалы, небольшого городка с населением в 7000 человек в Карабахском регионе Азербайджана. Здесь располагался единственный гражданский аэропорт в регионе, поэтому Ходжалы являлся важным коммуникационным центром. В октябре 1991 года армянские войска полностью окружили город. 30 октября было перекрыто наземное сообщение; единственным средством связи остались вертолеты.

Вскоре была перерезана и эта нить: после того как 28 января 1992 года над городом Шуша был сбит азербайджанский гражданский вертолет, в результате чего погибли более 40 человек, эти рейсы прекратились. С января 1992 года город существовал без электричества. Ходжалы выживал благодаря отваге жителей и героизму его защитников.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при поддержке незаконных вооруженных бандформирований и при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР захватили Ходжалы. После начала штурма около 2500 жителей, остававшихся в городе к той трагической ночи, попытались покинуть его. Но не всем удалось добраться до ближайшей подконтрольной Азербайджану территории – города Агдам: люди погибли от пуль, попали в плен, многие умерли от обморожений.

Несомненно, Ходжалинская трагедия стала самой масштабной и кровавой страницей армяно-азербайджанского конфликта. По данным Баку, в результате штурма и взятия города были убиты 613 человек, включая 106 женщин и 63 ребенка, почти 500 человек были ранены. 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники; судьба 150 остается неизвестной. Город был стерт с лица земли. В течение той трагичной ночи получили ранения 487 ходжалинцев, включая 76 детей младше года, 130 детей потеряли одного, а 26 – обоих родителей; восемь семей истреблены полностью.

Согласно армянскому автору Маркару Мелконяну, который посвятил книгу своему брату, печально известному международному террористу Монте Мелконяну, город "был стратегической целью, однако его захват также был актом возмездия". Мелконян особо отмечает роль боевиков двух армянских вооруженных формирований "Арабо" и "Арамо" и подробно описывает, как они расправлялись с мирным населением Ходжалы.

В частности, как пишет автор, некоторым мирным жителям, преодолевшим расстояние около шести миль, почти удалось добраться до безопасного места, когда их настигли боевики, которые, по его словам, "вытащили ножи, которые они так долго носили за поясом, и пустили их в ход".

События в Ходжалы произошли в период, когда бывший президент Республики Армения Серж Саргсян возглавлял "Комитет сил самообороны" незаконного сепаратистского режима, поэтому многие воспринимают его воспоминания как важнейшие свидетельства.

По оценке азербайджанских экспертов, следующие слова Сержа Саргсяна не оставляют никаких сомнений в том, кто совершил преступление в Ходжалы: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что все это шутки, они думали, что армяне не могут поднять руку на гражданское население. Мы смогли опровергнуть это [стереотипное] мнение. Именно так и было".

Британский журналист Томас де Ваал в своей книге "Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной" пишет, что Серж Саргсян, отвечая на вопрос, сожалеет ли он о смерти сотен людей, сказал, что "совершенно ни о чем не жалеет", поскольку "такие потрясения необходимы, даже если это стоит тысяч жизней".

Подобные слова из уст человека, позже занимавшего высший политический и военный пост в Армении, говорят сами за себя и ниспровергают любую попытку отрицать ответственность Армении за преступления, совершенные в ходе конфликта против мирных азербайджанцев.

С точки зрения Баку, идеологическая составляющая очень важна, потому что она показывает направленность умысла: действительно ли происходил захват территории, или же шло уничтожение по этническому признаку.

С 9 декабря 1948 года, когда была принята Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, прошло уже много лет, однако то зло, для борьбы с которым создавалась эта Конвенция, оказалось очень живучим.

Именно поэтому так важно наказать виновных в ненависти ко всем другим народам, виновных в слепой вере в свою исключительность, виновных в массовых убийствах по этническому признаку. И если приговор гитлеровским палачам, виновным в массовом геноциде против евреев и других национальностей, разрушении городов, выносил Нюрнбергский трибунал, то для осуждения армянского фашизма и наказания виновных в геноциде в Ходжалы и уничтожение азербайджанских городов в Карабахе важно созвать международный трибунал по аналогу Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии.

Не может быть мира без справедливости – именно по этой причине гарантия того, что лица, совершившие военные преступления и геноцид, будут привлечены к ответственности, должна содействовать формированию долгосрочного мира на Южном Кавказе. Особенно в контексте трехстороннего соглашение о прекращении войны, заключенном между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России от 10 ноября 2020 года, в котором указывалось, что в регион будут направлены российские миротворцы, а армянские военные полностью покинут территорию Азербайджана.