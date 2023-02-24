Советский мультфильм "Ну, погоди!" привел к скандалу на Западе

Советский мультфильм "Ну, погоди!" привел к скандалу на Западе
Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Люди требуют запретить российское творение

Несколько дней назад состоялась премьера российской компьютерной игры Atomic Heart. Подготовка к ее выходу сопровождалась чередой скандалов из-за слишком женственных образов роботов, советской символики, а также прямым отношением к России – игру требовали запретить на Украине и отменить ее продажу в других странах. 

Однако релиз состоялся. Отличительной особенностью Atomic Heart стало использование стилистики Советского союза, но в более модернизированной версии – словно СССР не распался, но теперь там везде роботы. Разработчики решили добавить еще одну советскую деталь – по телевизору там везде показывают мульфильм "Ну, погоди!" без остановки. 

Игра после выхода получила смешанные отзывы. Западная публика в целом восприняла ее довольно благосклонно, если не учитывать одно "но". Некоторые игроки обратили внимание на серию советского мультика, в котором волк гоняется за зайцев в музее – на заднем плане там мелькает фигура африканского туземца в национальной одежде.

Фото: соцсети

На Западе заявили, что это является проявлением расизма, потребовав запретить российскую игру. Люди указали, что образ туземца является слишком карикатурным и может оскорбить чернокожих людей. 

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