Приложившаяся к бутылке обезьяна удивила россиян – видео

Приложившаяся к бутылке обезьяна удивила россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверь тоже не против опрокинуть стаканчик

Видеоролики с выкрутасами представителей животного мира набирают всю большую популярность в нашей стране. Всегда приятно отвлечься от насущных проблем за просмотром смешного контента. Новой звездой Сети стала обезьянка, испытывающая слабость к горячительным напиткам.

В интернете-пространстве большую популярность набрал видеоролик, на котором обезьянка позирует с красивым бокалом в руке. Нарядный вид посуды предполагает, что в нее налили нечто особенное. Впрочем, возможно, хозяева обезьянки просто выдали ей бокал воды, чтобы записать необычный видеоролик.

Как бы там ни было, интернет-пользователи оценили задумку постановщиков видео. Народ удивился тому, как грациозно и изящно обезьянка управляется с бокалом на тонкой ножке. Складывается впечатление, что зверек хорошо научился пользоваться человеческой посудой.



Довольная собой обезьяна залихватски опрокидывает бокальчик и явно рассчитывает на добавку. Пользователи социальных сетей похвалили животное, а также ее хозяина, который научил обезьянку такому забавному трюку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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