Начало недели всем дается тяжело



Многие люди замечают, что частенько поведение домашних любимцев ничем не отличается от действий их владельцев. Котики и собачки также могут вредничать, обижаться, капризничать или страдать от тяжелого начала дня. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел забавный видеоролик с котиком, который очень тяжело встречает новый день.



Уставшего от активной жизни пушистика засняли в момент, когда он наворачивал круги вокруг рабочего компьютерного кресла своего хозяина. Судя по всему, четвероногий товарищ начинает день вместе с любимым владельцем. Однако такая активность по утрам явно не радует усатого.



"Это понедельник", – с юмором описывают действие на видеоролике интернет-пользователи.

Действительно, по мордочке котика видно, что ему очень хочется валяться в теплой постельке, а не бодрствовать. Кажется даже, что малыш не до конца проснулся – он странно дергает глазками и полукачаясь ходит вокруг кресла. Видеоролик со "сломавшимся" котом набрал много просмотров и лайков.

