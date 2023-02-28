Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Многие люди замечают, что частенько поведение домашних любимцев ничем не отличается от действий их владельцев. Котики и собачки также могут вредничать, обижаться, капризничать или страдать от тяжелого начала дня. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел забавный видеоролик с котиком, который очень тяжело встречает новый день.
Уставшего от активной жизни пушистика засняли в момент, когда он наворачивал круги вокруг рабочего компьютерного кресла своего хозяина. Судя по всему, четвероногий товарищ начинает день вместе с любимым владельцем. Однако такая активность по утрам явно не радует усатого.
"Это понедельник", – с юмором описывают действие на видеоролике интернет-пользователи.
Действительно, по мордочке котика видно, что ему очень хочется валяться в теплой постельке, а не бодрствовать. Кажется даже, что малыш не до конца проснулся – он странно дергает глазками и полукачаясь ходит вокруг кресла. Видеоролик со "сломавшимся" котом набрал много просмотров и лайков.
Бывшая советская республика удивляет своими решениями
Глава РФ заявил, что попытки соседей переделать мир привели к боевому конфликту