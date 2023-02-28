Это понедельник: "сломавшийся" котик насмешил россиян

Это понедельник: "сломавшийся" котик насмешил россиян
Фото: www.unsplash.com
Начало недели всем дается тяжело


Многие люди замечают, что частенько поведение домашних любимцев ничем не отличается от действий их владельцев. Котики и собачки также могут вредничать, обижаться, капризничать или страдать от тяжелого начала дня. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел забавный видеоролик с котиком, который очень тяжело встречает новый день.

Уставшего от активной жизни пушистика засняли в момент, когда он наворачивал круги вокруг рабочего компьютерного кресла своего хозяина. Судя по всему, четвероногий товарищ начинает день вместе с любимым владельцем. Однако такая активность по утрам явно не радует усатого.

"Это понедельник", – с юмором описывают действие на видеоролике интернет-пользователи.

Действительно, по мордочке котика видно, что ему очень хочется валяться в теплой постельке, а не бодрствовать. Кажется даже, что малыш не до конца проснулся – он странно дергает глазками и полукачаясь ходит вокруг кресла. Видеоролик со "сломавшимся" котом набрал много просмотров и лайков.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Казахстан нанес неожиданный удар по России

Бывшая советская республика удивляет своими решениями

Запад стремится растащить Россию на части еще со времен СССР - Путин

Глава РФ заявил, что попытки соседей переделать мир привели к боевому конфликту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей