Почему россияне копят деньги на черный день

Многие стараются отложить хотя бы скромные суммы

Аналитики провели опрос и узнали, что многие жители нашей страны пытаются отложить денежные средства на черный день. При этом сообщается, что каждый третий россиянин старается сколотить небольшое состояние, так как боится потерять все источники доходов.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", 20% опрошенных также собирают деньги для того, чтобы отправиться отдохнуть, а каждый шестой житель нашей страны копит на недвижку.



При этом отмечается, что чаще всего представительницы прекрасного пола копят без определенной цели, а вот мужчины вкладываются в образование или легковые автомобили.

