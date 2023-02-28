Нарколог обозначил группу риска по употреблению запрещенных веществ

Некоторые больше подвержены запретной отраве

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что чаще всего от наркомании страдают мужчины до 40 лет. Именно эта группа россиян находится в зоне риска.

По словам опытного эксперта, чаще всего молодые люди прибегают к употреблению разрушающих организм веществ в погоне за новыми ощущениями. Также часто они употребляют "за компанию" или в стремлении сбежать от проблем реальной жизни.

При этом специалист подчеркнул, что иногда для формирования зависимости достаточно всего одного приема запрещенного вещества, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Такой шаг может навсегда разрушить жизнь человека.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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