Как встречать весну: обряды на счастье и финансовый успех

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На Руси завершение зимы и приход красавицы-весны был настоящим праздником. Тяжелый зимний период заканчивался, уступая место времени, когда оживает вся природа. Существует несколько простых обрядов, которые позволят привлечь удачу в дом и обеспечат финансовый успех.
В древности в честь бога солнца и плодородия Ярилы устраивали праздники и пышные пиры. Хорошей идеей будет закатить 1 марта громкий праздник и поблагодарить природу за приближение теплых деньков. Также можно обратить свои просьбы к высшим силам.
Для того чтобы весь год был финансово благополучным и озолотил семейство, следует испечь большой круглый каравай. Поужинав всей семьей такой традиционной выпечкой, вы привлечете удачу в дом.
Также хозяйки могут испечь пирожки из овсянки. Таким угощением нужно накормить птиц, тогда весь год никто из домашних не будет болеть.
Традиционное гадание в момент прихода весны поможет узнать, что ждет человека в ближайшем будущем. В пирожки нужно спрятать монету, кольцо, пуговицу. Если едоку попалось колечко, значит его ждут приятные перемены в личной жизни. Монета – финансовый успех, пуговица – удача во всех начинаниях.
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