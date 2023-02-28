Развернувшийся конфликт занимает все человечество

Конфликтная ситуация, продолжающаяся на территории украинского государства, представляет огромный интерес для всего мирового пространства. Ясновидящие и шаманы со всего мира пытаются предсказать, чем завершится дело. Своим пророчеством поделился шаман из Перу.



Перуанский ясновидящий Клеофе Седано утверждает, что украинский конфликт может завершиться уже в 2023-м году. Однако перед этим ситуация резко обострится, стороны схлестнутся в кровавых сражениях.



Для того чтобы заглянуть в будущее и узнать судьбу Украины, перуанский шаман вместе со своими коллегами провел священный ритуал на холме Сан-Кристобаль в Лиме. Там шаманы изучили фотографии российского главнокомандующего Владимира Путина и руководителя Незалежной Владимира Зеленского.



Медиумы утверждают, что в начале наступившего года конфликт перейдет в стадию обострения, однако уже к лету могут начаться мирные переговоры. Шаманы подчеркивают, что любая конфликтная ситуация рано или поздно заканчивается миром. В случае с украинским государством это может произойти уже через полгода.

