Пес-модник в деловом костюме насмешил россиян – видео

Пес-модник в деловом костюме насмешил россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Хозяева придумали веселую сценку

Владельцы домашних животных часто устраивают настоящие представления со своими любимчиками. Стоит отметить, что развлекательный контент, главными героями которого становятся четвероногие товарищи, пользуется огромной популярностью в интернет-пространстве.

Так, бесчисленное количество лайков получил видеоролик с собачкой, которая устроила показ мод. Дорогие хозяева решили нарядить своего питомца в человеческую одежду и зафиксировать все происходящее на видеокамеру. В итоге тематические паблики в социальных сетях пополнились талантливой зарисовкой из жизни домашних животных.

Для того чтобы добавить материалу оригинальности, люди решили лично поучаствовать в показе мод. В итоге от модели-собаки в импровизированном "дефиле" участвовала только голова. Согласно задумке режиссеров, складывается впечатление, что у песика человеческие ноги и руки.



Такой забавный контент произвел настоящий фурор в интернет-пространстве. Людей весьма позабавил песик, одетый в деловой костюм и другие чисто человеческие наряды. Люди отреагировали на ролик большим количеством лайков и комментариев.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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