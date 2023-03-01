Касается всех россиян: вступил в силу запрет на использование WhatsApp и Telegram

Меру анонсировали еще в 2022-м году

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о новом ограничении работы популярных месседжеров и соцсетей, которые принадлежат западным компаниям. Мера должна была вступить в силу 1 марта.

Согласно принятому решению, использование Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat недопустимо при предоставлении госуслуг и реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Теперь соответствующий пункт указан в ч. 8-10 ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", передает RT.

"Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", – отметили в Роскомнадзоре.

По указу президента, с 1 марта через перечисленные месседжеры запрещается пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках.

Также будет запрещено подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег, напоминает Общественная служба новостей. Пока речи о полном запрете использования западных соцсетей не идет.