Касается всех россиян: вступил в силу запрет на использование WhatsApp и Telegram

Касается всех россиян: вступил в силу запрет на использование WhatsApp и Telegram
Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/www.globallookpress.com
Меру анонсировали еще в 2022-м году

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о новом ограничении работы популярных месседжеров и соцсетей, которые принадлежат западным компаниям. Мера должна была вступить в силу 1 марта.

Согласно принятому решению, использование Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat недопустимо при предоставлении госуслуг и реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Теперь соответствующий пункт указан в ч. 8-10 ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", передает RT.

"Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", – отметили в Роскомнадзоре.

По указу президента, с 1 марта через перечисленные месседжеры запрещается пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. 

Также будет запрещено подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег, напоминает Общественная служба новостей. Пока речи о полном запрете использования западных соцсетей не идет. 

Источник: Роскомнадзор ✓ Надежный источник
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