"Разумный" робот стал советником премьер-министра Румынии

Машина попробует наладить работу в правительстве

Любопытные новости пришли с территории румынского государства. Оказалось, в местное правительство трудоустроили робота с искусственным интеллектом.



Как сообщают журналисты "Пятого канала", в румынском кабмине на плечи высокоразвитой техники ляжет ответственность за прием заявлений и жалоб местных жителей.

Власти Румынии считают, что за счет активной деятельности "умного" робота им удастся принять намного больше заявлений от граждан и наладить общественную работу в самое ближайшее время.