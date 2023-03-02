"Разумный" робот стал советником премьер-министра Румынии

Машина попробует наладить работу в правительстве

Любопытные новости пришли с территории румынского государства. Оказалось, в местное правительство трудоустроили робота с искусственным интеллектом.

Как сообщают журналисты "Пятого канала", в румынском кабмине на плечи высокоразвитой техники ляжет ответственность за прием заявлений и жалоб местных жителей.



Власти Румынии считают, что за счет активной деятельности "умного" робота им удастся принять намного больше заявлений от граждан и наладить общественную работу в самое ближайшее время.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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