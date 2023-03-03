Живность оказалась с характером

На просторах интернета все большую популярность получают видеоролики с развлекательным контентом, где главную роль играют представители животного мира. Просмотр таких материалов стал настоящим антистрессом для людей. Например, ролик с забавной обезьянкой в смокинге побил рекорды по просмотрам.



В социальных сетях распространилась запись из какой-то тропической страны. Там обезьянки частенько живут бок о бок с человеком и постепенно интегрируются в его повседневность. Встреча с обезьяной в элегантном смокинге очень удивила прохожих, и они решили запечатлеть необычное происшествие на видеокамеру.



Интеллигентного вида обезьянка выглянула из автомобиля. Милый зверек был одет в стильный белый смокинг. Дизайнеры даже предусмотрели некое подобие бабочки на модном наряде. Разумеется, обезьянка в таком костюме вызвала живой интерес у прохожих, однако не тут-то было.





Зеваки с видеокамерой захотели погладить пушистика, однако такая фамильярность оскорбила модного зверя. Животинка поставила людей на место, шлепнув их по протянутым рукам. Недовольная навязчивым вниманием обезьянка строго оглядела зевак, а затем скрылась в салоне автомобиля.

