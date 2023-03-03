Обезьянка в смокинге поставила обнаглевшего человека на место – видео

Обезьянка в смокинге поставила обнаглевшего человека на место – видео
Фото: www.unsplash.com
Живность оказалась с характером

На просторах интернета все большую популярность получают видеоролики с развлекательным контентом, где главную роль играют представители животного мира. Просмотр таких материалов стал настоящим антистрессом для людей. Например, ролик с забавной обезьянкой в смокинге побил рекорды по просмотрам.

В социальных сетях распространилась запись из какой-то тропической страны. Там обезьянки частенько живут бок о бок с человеком и постепенно интегрируются в его повседневность. Встреча с обезьяной в элегантном смокинге очень удивила прохожих, и они решили запечатлеть необычное происшествие на видеокамеру.

Интеллигентного вида обезьянка выглянула из автомобиля. Милый зверек был одет в стильный белый смокинг. Дизайнеры даже предусмотрели некое подобие бабочки на модном наряде. Разумеется, обезьянка в таком костюме вызвала живой интерес у прохожих, однако не тут-то было.



Зеваки с видеокамерой захотели погладить пушистика, однако такая фамильярность оскорбила модного зверя. Животинка поставила людей на место, шлепнув их по протянутым рукам. Недовольная навязчивым вниманием обезьянка строго оглядела зевак, а затем скрылась в салоне автомобиля.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин обратился к россиянам после инцидента в Брянской области

Глава России назвал терактом нападение диверсантов в регионе

Россия готовит военную операцию против США

Москва "в предвкушении" агрессии Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей