Россиянину пришлось многого натерпеться

Известный российский предприниматель Виктор Бут 15 лет провел за решеткой в американской тюрьме "Мэрион". Многие еще по фильмам знают, что в США не церемонятся с заключенными. Как людей ломают в тюрьмах Нового света, рассказал хлебнувший горя Бут.



Виктор сообщил, что после вынесения вердикта суда его отправили в одну из самых знаменитых американских тюрем "Мэрион". За решетками этого учреждения успели посидеть крупнейшие наркобароны и главари наркокартелей. Как сообщил Бут, почти три года ему пришлось провести в одиночной камере, что считается одним из самых строгих наказаний.



В этой тюрьме особо важных осужденных содержат в постоянной изоляции, вне камеры они ходят только в кандалах и наручниках. В камере нет никаких предметов, телевизора или других средств для проведения досуга.



Более того, заключенных фактически пытают освещением. Яркий белый свет могли оставить на несколько суток или же внезапно включить посреди ночи. Температура в камере также была способом поиздеваться – люди то страдали от жуткой жары, то стучали зубами от холода. Из-под крана при этом тек либо кипяток, либо ледяная вода.



Виктор Бут уверен, что таким образом американские власти давят на заключенных с тем, чтобы добиться от них согласия на любые условия.

