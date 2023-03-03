Как в американской тюрьме "ломают" людей – исповедь Бута

Как в американской тюрьме "ломают" людей – исповедь Бута
Фото: www.unsplash.com
Россиянину пришлось многого натерпеться

Известный российский предприниматель Виктор Бут 15 лет провел за решеткой в американской тюрьме "Мэрион". Многие еще по фильмам знают, что в США не церемонятся с заключенными. Как людей ломают в тюрьмах Нового света, рассказал хлебнувший горя Бут.

Виктор сообщил, что после вынесения вердикта суда его отправили в одну из самых знаменитых американских тюрем "Мэрион". За решетками этого учреждения успели посидеть крупнейшие наркобароны и главари наркокартелей. Как сообщил Бут, почти три года ему пришлось провести в одиночной камере, что считается одним из самых строгих наказаний.

В этой тюрьме особо важных осужденных содержат в постоянной изоляции, вне камеры они ходят только в кандалах и наручниках. В камере нет никаких предметов, телевизора или других средств для проведения досуга.

Более того, заключенных фактически пытают освещением. Яркий белый свет могли оставить на несколько суток или же внезапно включить посреди ночи. Температура в камере также была способом поиздеваться – люди то страдали от жуткой жары, то стучали зубами от холода. Из-под крана при этом тек либо кипяток, либо ледяная вода.

Виктор Бут уверен, что таким образом американские власти давят на заключенных с тем, чтобы добиться от них согласия на любые условия.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин обратился к россиянам после инцидента в Брянской области

Глава России назвал терактом нападение диверсантов в регионе

Россия готовит военную операцию против США

Москва "в предвкушении" агрессии Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей