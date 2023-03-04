Политолог Гаспарян: успехи "Вагнера" в спецоперации достигаются с поддержкой армии России

Политолог Гаспарян: успехи "Вагнера" в спецоперации достигаются с поддержкой армии России
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Тактическое продвижение - следствие грамотной коллективной работы

Всколыхнувшие общественность успехи "вагнеровцев" сформировали у некоторых обывателей впечатление, что частными военными компаниями можно заменить регулярную армию. Однако, невзирая на колоссальные и стратегические успехи, которых удалось достичь грозной и знаменитой ЧВК в выполнении боевых задач, в такой глобальной задаче, как текущая специальная операция, частные военные компании являются лишь одним из  тысяч звеньев, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

За год спецоперации российская армия освободила значительные территории и создала сухопутный коридор в Крым. На ЧВК приходится около 1% от всех взятых под контроль территорий, заявил Гаспарян.

Успех в стратегическом и тактическом преимуществе в подавляющем большинстве случаев является следствием коллективной и межведомственной работы. К примеру, при взятии Северодонецка и Попасной работали подразделения Росгвардии под командованием Рамзана Кадырова. Соледар брали совместно с воздушно-десантными войсками.

В том же Бахмуте "Вагнер" работает при поддержке и обеспечении регулярной армии. Однако российские войска так или иначе действуют на всех направлениях, где выполняют боевые задачи. Это Купянск, Лиман, Марьинка, где боевые действия не менее напряженные. Не утихает и Запорожское направление. 

Поэтому, делает вывод Гаспарян, для понимания реальной картины происходящего в СВО критически необходимо принимать во внимание и оценивать работу всех подразделений, выполняющих боевые задачи в рамках специальной операции.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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