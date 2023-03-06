Во все пункты вакцинации в Москве поставлены оба компонента "Спутник V"

Во все пункты вакцинации в Москве поставлены оба компонента "Спутник V"
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Вакцинироваться в порядке живой очереди можно в ГУМе и в Троицкой горбольнице

Во все столичные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции поставлены оба компонента вакцины "Спутник V", сообщает Депзрав Москвы. В подведомственных департаменту организациях они имеются в достаточном количестве.

"В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России. Департаментом здравоохранения Москвы проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву России", – говорится в сообщение Депздрава Москвы.

Пройти вакцинацию в городе можно без записи в порядке живой очереди в пункте в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Открыты десять пунктов в поликлиниках – по одной на округ, где можно привиться после записи.

Источник: Телеграм-канал Депздрава Москвы ✓ Надежный источник
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