Во все пункты вакцинации в Москве поставлены оба компонента "Спутник V"

Вакцинироваться в порядке живой очереди можно в ГУМе и в Троицкой горбольнице

Во все столичные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции поставлены оба компонента вакцины "Спутник V", сообщает Депзрав Москвы. В подведомственных департаменту организациях они имеются в достаточном количестве.

"В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России. Департаментом здравоохранения Москвы проводится постоянный мониторинг наличия вакцины в медицинских организациях, данные о необходимости поставок своевременно передаются Минздраву России", – говорится в сообщение Депздрава Москвы.

Пройти вакцинацию в городе можно без записи в порядке живой очереди в пункте в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице. Открыты десять пунктов в поликлиниках – по одной на округ, где можно привиться после записи.