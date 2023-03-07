Странный выбор котика по зоне отдыха насмешил россиян – видео

Лежанка и диван не впечатлили усатого

Домашние животные на регулярной основе удивляют своих хозяев необычным поведением. Настоящие рекордсмены в этом вопросе – пушистые котики. В интернет-пространстве выложено огромное количество видеороликов с выходками домашних любимцев.



Так, большое внимание публики привлек котик, который, как и многие его сородичи, выбрал для себя самое неожиданное место отдыха. При этом, стоит отметить, что хозяева с большой любовью и вниманием относятся к пушистому – ради него было совершено немало дорогостоящих покупок.



Котику приобрели несколько лежанок, фешенебельный отдельный домик и другие места для отдыха. Однако все эти подарки не впечатлили избирательного кота. Владельцы записали видеоролик, на котором продемонстрировали несколько специально отведенных мест для кошачьего релакса. Все они были пусты.





Затем камера все же показала общественности главного героя видеоролика. Пушистый любимец с удобством разлегся на колючей елке, которая осталась после праздников. По какой-то причине котик решил, что это место намного удобнее дивана и лежанок. Необычное поведение кота заставило публику хохотать.

