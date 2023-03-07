Посетители "Солнца Москвы" благополучно эвакуированы

Посетители "Солнца Москвы" благополучно эвакуированы
Фото: mos.ru
Остановка аттракциона произошла из-за налипания снега на датчик

Застрявшие на аттракционе "Солнце Москвы" посетители благополучно эвакуированы, сообщили в пресс-службе колеса обозрения. 

Информацию об эвакуации подтвердили и сами посетители. "Наша подписчица Александра, застрявшая на аттракционе, сообщила нам, что несколько минут назад ее спустили на землю, представители колеса вручили ей подарки", – передает "Москва-24".

Из-за верхового снежного покрова произошло налипание на отвечающий за безопасность датчик аттракциона.

Механизм остановился в соответствии с регламентом производителя. После этого началась эвакуация пассажиров. Пострадавших нет.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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