К делу подключили спецназ: что известно о массовых протестах в Грузии

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Правоохранительные органы в Тбилиси принимают меры по сдерживанию протестных сил, устроивших массовые выступления против действующих властей.
С 7 марта перед парламентом в столице республики проходят протестные акции против принятия законопроекта об иностранных физлицах, одобренного в первом чтении. В частности, в Грузии предложили сформировать реестр НКО, медиа и субъектов, которые финансируются иностранными государствами. Инициаторы ссылаются на соответствующую американскую законодательную практику, что вызывает массовое недовольство у оппозиции.
Полицейский спецназ уже вытесняет тысячи протестующих в центре столицы, в ход пошел слезоточивый газ. В панике убегающие люди выкрикивают оскорбления в адрес властей.
Вокруг парламента находятся бригады скорой, оказывающие пострадавшим первую помощь.
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