К делу подключили спецназ: что известно о массовых протестах в Грузии

У здания парламента дежурят медики

Правоохранительные органы в Тбилиси принимают меры по сдерживанию протестных сил, устроивших массовые выступления против действующих властей.

С 7 марта перед парламентом в столице республики проходят протестные акции против принятия законопроекта об иностранных физлицах, одобренного в первом чтении. В частности, в Грузии предложили сформировать реестр НКО, медиа и субъектов, которые финансируются иностранными государствами. Инициаторы ссылаются на соответствующую американскую законодательную практику, что вызывает массовое недовольство у оппозиции.

Полицейский спецназ уже вытесняет тысячи протестующих в центре столицы, в ход пошел слезоточивый газ. В панике убегающие люди выкрикивают оскорбления в адрес властей.

Вокруг парламента находятся бригады скорой, оказывающие пострадавшим первую помощь.



