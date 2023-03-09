"Продумываю схему": Евгений Пригожин высказалась о планах провести интервью

"Продумываю схему": Евгений Пригожин высказалась о планах провести интервью
Фото: www.unsplash.com
Предприниматель анонсировал большой разговор с журналистами

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на запрос журналистов издания "Общественная служба новостей" , анонсировал большое интервью. Предприниматель отметил, что планирует обсудить большое количество накопившихся проблем и поискать выход.

Журналисты издания поинтересовались у Евгения Пригожина поддерживает ли он мнение главы сухопутных войск ВМУ о том, что ЧВК "Вагнер" является главным боеспособным подразделением российских войск. По словам бизнесмена, главное отличие частной военной компании от других воинских подразделений – это то, что в ЧВК "не убивают инициативу командира, не унижают храбрость бойца". При соблюдении этих условий, люди  готовы на многое, чтобы добиться победы и одолеть врага.

Также Пригожин анонсировал интервью, в котором он обсудит проблемы СВО и порассуждает о том, как их можно исправить. По его словам, в данный момент он продумает схему беседы с журналистами.

 "Я на сегодняшний день продумываю схему интервью и продумываю с кем (наверняка с несколькими журналистами или лидерами общественного мнения) необходимо побеседовать, для того, чтобы совместно разобраться в груде существующих проблем, в череде ошибок и в том, как их необходимо исправить. А исправить мы их обязаны", – публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова бизнесмена.

Ранее глава сухопутных войск ВСУ заявил о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" является основной силой российских войск, и главная задача украинской армии уничтожить их на Бахмуте.

новости партнеров

Взрывы в Киеве и Харькове: по Украине нанесли новый массированный удар

Над украинской столицей сгущается черный дым

После обстрелов Украины на ЗАЭС произошло опасное ЧП

На этом настаивает украинская сторона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей