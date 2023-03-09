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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отвечая на запрос журналистов издания "Общественная служба новостей" , анонсировал большое интервью. Предприниматель отметил, что планирует обсудить большое количество накопившихся проблем и поискать выход.
Журналисты издания поинтересовались у Евгения Пригожина поддерживает ли он мнение главы сухопутных войск ВМУ о том, что ЧВК "Вагнер" является главным боеспособным подразделением российских войск. По словам бизнесмена, главное отличие частной военной компании от других воинских подразделений – это то, что в ЧВК "не убивают инициативу командира, не унижают храбрость бойца". При соблюдении этих условий, люди готовы на многое, чтобы добиться победы и одолеть врага.
Также Пригожин анонсировал интервью, в котором он обсудит проблемы СВО и порассуждает о том, как их можно исправить. По его словам, в данный момент он продумает схему беседы с журналистами.
"Я на сегодняшний день продумываю схему интервью и продумываю с кем (наверняка с несколькими журналистами или лидерами общественного мнения) необходимо побеседовать, для того, чтобы совместно разобраться в груде существующих проблем, в череде ошибок и в том, как их необходимо исправить. А исправить мы их обязаны", – публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова бизнесмена.
Ранее глава сухопутных войск ВСУ заявил о том, что подразделения ЧВК "Вагнер" является основной силой российских войск, и главная задача украинской армии уничтожить их на Бахмуте.
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