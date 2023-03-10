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Появление в доме питомцев всегда приводит к серьезным переменам в жизни семейства. Котики и собачки становятся полноправными обитателями квартиры и нередко демонстрируют своим хозяевам особенности непростого характера.
Так, котята и щенки частенько устраивают домашним целые представления. Например, желание маленького котика разжиться фруктами удивило интернет-пользователей и заставило их от души посмеяться.
Внимательные хозяева вооружились видеокамерой, чтобы зафиксировать необычное поведение котика. В какой-то момент пушистый запрыгнул на обеденный стол, где стояла ваза с фруктами. Больше всего маленького котика заинтересовала связка бананов. Недолго думая, малыш схватил в зубы увесистую ношу и вместе с ней отбыл восвояси.
Необычный выбор котика насмешил интернет-пользователей, которые отметили видеоролик большим количеством лайков и комментариев.
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