Малыш не испугался большого веса фруктов

Появление в доме питомцев всегда приводит к серьезным переменам в жизни семейства. Котики и собачки становятся полноправными обитателями квартиры и нередко демонстрируют своим хозяевам особенности непростого характера.



Так, котята и щенки частенько устраивают домашним целые представления. Например, желание маленького котика разжиться фруктами удивило интернет-пользователей и заставило их от души посмеяться.



Внимательные хозяева вооружились видеокамерой, чтобы зафиксировать необычное поведение котика. В какой-то момент пушистый запрыгнул на обеденный стол, где стояла ваза с фруктами. Больше всего маленького котика заинтересовала связка бананов. Недолго думая, малыш схватил в зубы увесистую ношу и вместе с ней отбыл восвояси.





Необычный выбор котика насмешил интернет-пользователей, которые отметили видеоролик большим количеством лайков и комментариев.

