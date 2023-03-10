Мудрый старец знал, что ждет нашу страну

Сложный исторический период часто толкает людей к всевозможным прорицателям и ясновидящим. Когда в жизни встречаются трудные ситуации, человеку всегда хочется заглянуть в будущее и понять, чем обернется дело. Так, в пророчестве знаменитого русского астролога и провидца конца 14-го века Василия Немчина обнаружилась любопытная информация, которая может относиться к нашему времени.



Так, мудрый старец утверждал, что Россию ждут великие свершения. Под руководством справедливого и дальнозоркого правителя наша страна обретет небывалую мощь и займет достойное место на международной арене.



Особо старец отмечал, что Новая Великая держава будет создана в новых границах. Таким образом, территорию нашего государства ждет очередное расширение.

"Государство России будет расширено и воссоздано в новых границах", – заверял знаменитый русский мудрец много веков назад.

Стоит отметить, что конкретные указания на даты и даже столетия Василий не оставил. Однако по косвенным признакам можно предположить, что речь идет именно о нашем времени.

