Усатый не предполагал, что с ним так поступят

Любители домашних животных редко останавливаются на одном питомце. Часто в семьях живут и коты, и собаки. При этом сожители нередко конфликтуют, однако обычно живут душа в душу. Забавная зарисовка из жизни песика и котика насмешила россиян.



Судя по всему, в этом семействе между собачкой и котом есть некоторые разногласия. Пушистые явно любят потерроризировать друг друга, впрочем проводить время вместе им нравится значительно больше, чем порознь. По крайней мере, разместиться на мягком диване котик решил в компании собачки.



При этом наглый характер усатого дал о себе знать – в какой-то момент он начал дерзко вертеть хвостом прямо перед мордой овчарки. Разумеется, собаку такая наглость вывела из себя. Однако пушистая явно имеет большой опыт взаимодействия с когтистым наглецом.



Пес не стал реагировать на провокации усатого, а просто одним движением морды накрыл его огромной подушкой от дивана. Котик явно не предполагал такого развития событий. Ошарашенная морда усатого заставила интернет-пользователей гоготать.



