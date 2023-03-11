Внезапная кара настигла приставшего к собаке кота – видео

Внезапная кара настигла приставшего к собаке кота – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый не предполагал, что с ним так поступят

Любители домашних животных редко останавливаются на одном питомце. Часто в семьях живут и коты, и собаки. При этом сожители нередко конфликтуют, однако обычно живут душа в душу. Забавная зарисовка из жизни песика и котика насмешила россиян.

Судя по всему, в этом семействе между собачкой и котом есть некоторые разногласия. Пушистые явно любят потерроризировать друг друга, впрочем проводить время вместе им нравится значительно больше, чем порознь.  По крайней мере, разместиться на мягком диване котик решил в компании собачки.

При этом наглый характер усатого дал о себе знать – в какой-то момент он начал дерзко вертеть хвостом прямо перед мордой овчарки. Разумеется, собаку такая наглость вывела из себя. Однако пушистая явно имеет большой опыт взаимодействия с когтистым наглецом.

Пес не стал реагировать на провокации усатого, а просто одним движением морды накрыл его огромной подушкой от дивана. Котик явно не предполагал такого развития событий. Ошарашенная морда усатого заставила интернет-пользователей гоготать.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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