С удобством усевшийся на голову хозяина кот удивил публику – видео

С удобством усевшийся на голову хозяина кот удивил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Выходки домашних животных поражают

Пушистые питомцы всегда меняют жизнь своих хозяев кардинальным образом. Зверьки обладают разными характерами и часто устраивают владельцам веселенькие деньки. Стоит отметить, что за выходками пушистых зверей можно наблюдать вечно. Иногда животинки выдумывают такие штуки, что диву даешься.

Новой звездой Сети стал котик, который поразил общественность своей беспардонностью. Судя по всему, хитрого малыша в родном семействе любят сверх меры. Только этим можно объяснить уровень наглости, которого достиг усатый.

В интернет-пространстве активно обсуждают видеоролик, на котором маленький хулиган с удобством сидит на голове ошарашенного хозяина. Удивительно, но серый бандит сумел забраться человеку на голову и с невозмутимым видом и явным удовольствием там устроился.



Необычный видеоролик вызвал большой резонанс в интернет-пространстве. В комментариях люди поражаются наглости кота, а также делятся личными историями о беспардонном поведении животных. Действительно, иногда пушистые ведут себя самым наглым образом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыта судьба захваченного Россией западного оружия

В США утверждают, что все переправили в другую страну

Путин решил разом вышвырнуть кучу российских чиновников

Эксперт расшифровал недавние слова президента

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей