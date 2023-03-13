Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за сильнейшей непогоды

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Министерство здравоохранения РФ предупреждает россиян о возросших рисках для здоровья из-за непогоды, установившейся в центральных регионах страны.
В ведомстве пояснили, что аномальная погода в регионах повышает риски для здоровья населения – увеличивается вероятность получения травм из-за падений в условиях сильнейшего гололеда. Министерство рекомендует населению проявлять особую осторожность при нахождении на улице.
Пожилым людям, относящиеся к группе высокого риска падений и переломов, рекомендуют не выходить из дома без лишней необходимости из-за высокой травмоопасности.
Россиянам также советуют пользоваться противоскользящими насадками для обуви с острыми насадками для трости.
В связи с сильными перепадами атмосферного давления сердечникам советуют внимательное контролировать свое самочувствие.
Вашингтон отстаивает исключительно свои интересы