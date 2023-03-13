Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за сильнейшей непогоды

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за сильнейшей непогоды
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
Особенно это касается сердечников

Министерство здравоохранения РФ предупреждает россиян о возросших рисках для здоровья из-за непогоды, установившейся в центральных регионах страны.

В ведомстве пояснили, что аномальная погода в регионах повышает риски для здоровья населения – увеличивается вероятность получения травм из-за падений в условиях сильнейшего гололеда. Министерство рекомендует населению проявлять особую осторожность при нахождении на улице.

Пожилым людям, относящиеся к группе высокого риска падений и переломов, рекомендуют не выходить из дома без лишней необходимости из-за высокой травмоопасности.

Россиянам также советуют пользоваться противоскользящими насадками для обуви с острыми насадками для трости.

В связи с сильными перепадами атмосферного давления сердечникам советуют внимательное контролировать свое самочувствие.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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