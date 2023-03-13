Из братьев по оружию будут готовить бойцов с идеологией

Евгений Пригожин рассказал, как изменится ЧВК "Вагнер" после анонсированного им планового переформатирования, отметив, что бойцы подготовлены выполнять поставленные боевые задачи вне зависимости от идеологической подготовки.



Корреспондент газеты “Нью-Йорк Таймс“ обратился к владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с просьбой объяснить, как изменится ЧВК "Вагнер" после “планового переформатирования”.

По словам Пригожина, на данный момент бойцы ЧВК "Вагнер" успешно выполняют свои боевые задачи вне зависимости от идеологической подготовки. Однако он отмечает, что эффективность любого бойца увеличивается, если они правильно идеологически подкованы.

"Теперь нам предстоит определиться, как мы идеологически готовим своих бойцов, чтобы они боролись не с демократией и не с населением коллективного Запада, а именно определяли для себя центры зла, которые пытаются разрушить единую и великую Россию. Идеологическая подготовка, на мой взгляд, кратно увеличит эффективность применения наших подразделений",– публикует пресс-служба компании "Конкорд" слова бизнесмена.

Предприниматель рассказал, что теперь в ЧВК необходимо определиться, как правильно настроить бойцов, что им необходимо определить "центры зла", которые пытаются разрушить великую Россию. По его мнению, идеологическая подготовка увеличит боевую эффективность подразделений ЧВК "Вагнер".