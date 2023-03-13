В 2023 году в Подмосковье планируют открыть 22 новых объекта дорожной инфраструктуры

В 2023 году в Подмосковье планируют открыть 22 новых объекта дорожной инфраструктуры
Фото: Антон Чернов / пресс-служба губернатора Московской области
В 2022 году ввели в эксплуатацию более 80 км дорог

На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили строительство дорог, развязок, переходов и других дорожных объектов в Московской области.

"Федеральные трассы, скоростные платные магистрали, многоуровневые развязки и мосты – это все формирует новый надежный транспортный каркас столичного региона, разгружает наши города, создает новые возможности для экономики, – сказал Андрей Воробьев. – В 2023 году программа по строительству дорог продолжается и нам важно контролировать каждый этап этой работы: подготовку проектно-сметной документации, экспертизу, выбор подрядчика и сам ход строек".

Как сообщила заместитель председателя правительства Анна Кротова, в Подмосковье в 2022 году сдали 22 важных объекта, включая Северный обход Лобни, улицу Туполева в Жуковском, участок М-12 от ЦКАД до А-108, развязку в Мытищах. Более 80 км дорог введены в эксплуатацию, причем большая часть проектов завершена раньше срока. Это позволило улучшить  транспортную доступность для четырех миллионов жителей региона.

"Отмечу, что добрая половина крупных объектов сегодня вводится досрочно – это уже стандарт для Подмосковья, и мы делаем все возможное, чтобы темпы росли, – отметила Анна Кротова. – В 2023 году перед нами стоит задача сдать такое же количество объектов, протяженностью более 75 км. При этом 10 из них планируем открыть досрочно и приступить к строительству еще 15".

Анна Кротова подчеркнула, что в числе крупных проектов на текущий год - строительство участка М-5 "Урал", который позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов, а также обеспечит скоростной подъезд к Москве, и реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах. Благодаря ему 500 тысяч жителей Подмосковья сократят время в пути на 30 минут.

Кроме этого началась реконструкция Каширского шоссе, строительство дорог к Технолицею им. Долгих в Истре и к парку Малевича в Одинцовском округе. В рамках реконструкции Каширского шоссе в мае 2023 года планируется открыть съезд с Володарского шоссе на автодорогу А-105, который ликвидирует аварийно-опасный перекрёсток и сократит время в пути до Москвы с часа до 20 минут.

"Коллеги, просьба еще раз посмотреть все те объекты, которые строятся – не важно федеральные они, региональные или муниципальные. Наша задача – завершать их в срок и качественно, потому что все они имеют значение для жителей области, – отметил Андрей Воробьев. –  Что касается концессионных дорог, хочу также поблагодарить, что вы держите руку на пульсе. Не думайте, что если это частная дорога, то нам это не важно. Это все строится для жителей, а значит, исполнителей, которые за это взялись, мы тоже должны сопровождать. Участие государства очень заметно".

Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа рассказал о предстоящих сроках сдачи дороги по улице Чистякова и выезда на Северный обход Одинцова. Этот участок очень важен для микрорайона Трехгорка.

"Сейчас наблюдается скопление машин на данном участке дороги, потому что это не полноценное движение в четыре полосы, а только две. Весь объем работ планируем закончить в июле, с опережением графика на 6 месяцев. Подрядчик у нас надежный. В Подмосковье он построил много объектов. Поэтому я уверен, что нас не подведут, а мы не подведем жителей", – отметил глава округа.

Еще один вопрос касался улицы Туполева в Жуковском. Правительством региона было принято решение вне основного проекта добавить дополнительную полосу для комфортного подъезда к Илюшинским проходным и организацию небольшого парковочного пространства возле ЛИИ им. Громова. Завершить работы планируется также в середине июля.

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