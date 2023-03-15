Появление дома такого зверя никого не порадует

Домашние питомцы постоянно удивляют своих хозяев всевозможными выходками. Частенько коты и собаки нарушают все нормы приличий и ведут себя самым безобразным образом. Негодование интернет-пользователей вызывал котик, решившийся на откровенное воровство.



Владельцы пушистого бандита захотели приготовить на ужин аппетитную курочку. Пока птицу разделывали, кот вынашивал коварный план по краже мяса. Стоило хозяевам отвернуться, как рыжий наглец приступил к выполнению своего намерения.



Судя по всему, котик не в первый раз поступает таким образом. Владельцы четвероногого товарища решили запечатлеть его преступление на видеокамеру. Стоит отметить, что любые преграды на пути к вожделенной курочке показались зверю смехотворными. Он с легкостью забрался по ручкам кухонного шкафчика и ухватил-таки свою жертву.





В комментариях пользователи социальных сетей отмечают, что появление такого невоспитанного питомца грозит серьезными неприятностями. Действительно, мало кому понравится лишиться аппетитного ужина.

