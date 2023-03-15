В Новороссийске ввели режим ЧС из-за бомбы времен Великой Отечественной

Находку пока не обезвредили

Режим чрезвычайной ситуации локального характера введен в Новороссийске Ростовской области из-за обнаружения авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. В мэрии сообщили, что страшную находку обнаружили при проведении земляных работ.

Режим ЧС действует до момента уничтожения боеприпаса, уточняет телеканал МИР24.

Граница зоны чрезвычайной ситуации действует на 500 метров от места обнаружения боеприпаса. Власти города направили заявку на обезвреживание предмета в областное управление МЧС.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

США отправили в сторону России военный самолет после крушения БПЛА

Американцы решили не отказываться от полетов над Черным морем

Российский истребитель протаранил дрон США над Черным морем

Информация о происшествии разнится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей