В Новороссийске ввели режим ЧС из-за бомбы времен Великой Отечественной

Находку пока не обезвредили

Режим чрезвычайной ситуации локального характера введен в Новороссийске Ростовской области из-за обнаружения авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. В мэрии сообщили, что страшную находку обнаружили при проведении земляных работ.

Режим ЧС действует до момента уничтожения боеприпаса, уточняет телеканал МИР24.

Граница зоны чрезвычайной ситуации действует на 500 метров от места обнаружения боеприпаса. Власти города направили заявку на обезвреживание предмета в областное управление МЧС.