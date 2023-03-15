Новая волна повесток в военкомы: причину озвучили в Кремле

Новая волна повесток в военкомы: причину озвучили в Кремле
Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
С важным заявлением выступил Песков

Широкий резонанс получила информация из Воронежской области, где местным жителям начали активно раздавать повестки в военкоматы. Комментарий по поводу действий властей региона дали в московской.

С соответствующим вопросом журналисты обратились к официальному представителю администрации российского лидера Дмитрию Пескову. Голос Кремля подчеркнул важность данных мероприятий и объяснил, что выдача россиянам повесток в военные комиссариаты является обычной практикой, это необходимо для актуализации данных.

"Все данные нужно уточнять в этих рамках ведется постоянная работа", – подчеркнул пресс-секретарь главнокомандующего России.

Представитель Кремля пояснил, что происходящее находится в рамках обычного течения дел. Надумывать лишнее здесь не стоит.

Ранее власти Воронежской области также подчеркивали, что документы с приглашением в профильное учреждение раздают исключительно для того, чтобы провести актуализацию данных и проанализировать текущее положение дел в этом вопросе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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