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Специальная военная операция по демилитаризации украинского государства проходит уже больше года. За это время в регионах нашей страны появились свои герои. Воспоминаниями о Фанисе Хусаинове, который прославился после того, как угнал вражеский БТР, поделилась его учительница.
К сожалению, молодой человек пал смертью храбрых. Однако память о нем останется навсегда. По словам учительницы героя Айсылу Хазиповой, молодой человек всегда выделялся в толпе. Парень был озорным мальчуганом: "выдумщик и шутник", который нередко устраивал педагогам веселенькую жизнь, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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