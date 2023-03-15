Иван Добровольский рассказал Ксении Собчак о преимуществах социальной сети ЯRUS

Соцсеть набирает популярность

Будущее сегодня за блогерами. Именно об этом в интервью Ксении Собчак рассказал руководитель российской социальной сети ЯRUS. О том, как активные авторы приложения могут заработать 5 миллионов на контенте, читайте в статье.

В офисе соцсети ЯRUS в Санкт-Петербурге состоялся диалог между журналистом Ксенией Собчак и руководителем ЯRUS Иваном Добровольским. Эксперт в IT-области уверен: платформа ЯRUS обладает высокой технологичностью, устойчивостью к повышенным нагрузкам и мощным кибератакам. Он считает, что эти характеристики говорят о готовности социальной сети к активному притоку новых пользователей.

"Какие главные преимущества у приложения?", – закономерно поинтересовалась Ксения. Руководитель ЯRUS рассказал, что платформу ЯRUS отличает возможность для заработка: для создателей уникального видеоконтента предусмотрена новая система монетизации.

"Я могу точно сказать, кто сколько будет получать. За видео от двух минут мы платим 50 рублей за каждую 1000 просмотров роликов. Крупные блогеры могут рассчитывать на дополнительные бонусы. Популярным блогерам мы гарантируем дополнительные премии. За 100 тыс. просмотров они получат от ЯRUS полумиллиона рублей. Если количество просмотров видео достигнет миллиона – гонорар составит 5 млн рублей", – делится информацией эксперт.

Вторым преимуществом Иван Добровольский считает "персональные ярусы", – интересы пользователей социальной сети ЯRUS.

"Ярусы – это полочки, на которых лежит контент с типами интереса, где можно очень легко найти все, что вас интересует. Новости и публикации про спецоперацию? Пожалуйста. Не нужна спецоперация, а нужен футбол? Пожалуйста. Нужно что-нибудь про котиков – пожалуйста", – делится руководитель соцсети.

Иван Добровольский отметил, что основной вектор развития приложения ЯRUS – создание дополнительных сервисов для инфлюенсеров. Он объяснил выбранное направление перспективой блогинга в будущем.

Полная версия беседы Ксении Собчак с руководителем соцсети ЯRUS доступна для просмотра уже сегодня на YouTube-канале авторской программы "Осторожно, Собчак!".