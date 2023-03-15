Андрей Воробьев: в текущем году во всех домах г.о. Восход отремонтируют коммуникации

Андрей Воробьев: в текущем году во всех домах г.о. Восход отремонтируют коммуникации
ФОТО. Губернатор с жителями обсудил планы по капремонту МКД в Восходе. Автор фото - Антон Чернов
Губернатор совершил рабочую поездку в поселок

Сегодня, 15 марта, Губернатор МО совершил рабочую поездку в поселок Восход, во время которой ему доложили о ближайших планах по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Дома в Восходе благоустраивают на протяжении девяти лет – за это время в них были отремонтированы подъезды, а также обновлен фасад, кровля, фундамент и газовые системы. В этом году в ЗАТО Восход отремонтируют внутренние инженерные коммуникации во всех 9 многоквартирных домах поселка. Также стало известно, что в скоро в поселке расширят КПП, установят стелу и въездной знак.

В ходе разговора с жителями Воробьев отметил, что военные городки требуют особого внимания: "В Подмосковье реализуется большая программа капитального ремонта, и акцент в ней делаем на военные городки – это и Власиха, и Краснознаменск, и другие". Помимо этого, губернатор подчеркнул, что учитывать пожелания людей особенно важно.

ФОТО. Губернатор с жителями обсудил планы по капремонту МКД в Восходе. Автор фото - Антон Чернов

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