Монах предсказал многие события

В последнее время большую популярность снова обрели всевозможные провидцы и предсказатели. В тяжелые времена люди стараются заглянуть в будущее, многим интересно, что еще готовит день грядущий. При этом особым вниманием пользуются пророки прошлых веков. Недавно в интернет-пространстве всплыло пророчество монаха Авеля.



Авель верно предсказал исход Великой Отечественной войны, а также другие события мирового пространства. Монах оставил большое наследие с пророчествами. Особое внимание привлекло предсказание провидца о правителе нашей страны.



Монах утверждал, что России придется столкнуться с тяжелыми временами, однако под твердой рукой руководителя страны все трудности будут разрешены. Удивительно, но ясновидящий даже назвал его имя. Монах уверял, что "при Владимире нашу страну ждут великие свершения". Разумеется, сегодня в этом предсказании видят действующего главнокомандующего Российской Федерации.

"России при Владимире обеспечена великая судьба. В нем спасение", – утверждал старец.

