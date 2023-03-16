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По результатам регулярных встреч с различными инициативными группами по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов, онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь. Известный интернет-магазин имеет разветвлённую сеть пунктов выдачи заказов на территории Московской области и пользуется большой популярностью у покупателей – жителей Подмосковья.
В Wildberries считают, что проблему подмены товаров необходимо решать сообща – ведь тема болезненная как для предпринимателей, так и продавцов: "С одной стороны, мы уже в течение нескольких дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях".
Жители Германии трезво оценивают ситуацию