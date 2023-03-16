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Агентство Reuters обратилось к основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с запросом на информацию о вербовке новобранцев в штурмовые отряды и их подготовке.
На этот раз журналисты составили свыше десятка запросов к бизнесмену, полный текст их обращения разместила 16 марта пресс-служба компании "Конкорд". Сам бизнесмен отказался от комментариев для агентства и переадресовал Reuters к другим источникам информации, не желая из патриотических воззрений разглашать информацию изданию, которое передаст ее "врагам страны".
"Я не дочитал дальше 3 вопроса, но четко понимаю, что это та информация, которая не требуется врагам моей страны. Поэтому крепко вас обнимаю. В случае необходимости, получайте информацию в другом месте – не ставьте меня в неловкую ситуацию", – емко ответил предприниматель.
Ранее Пригожин оставил без ответа запрос журналиста американской газеты The New York Times об Африке. Предприниматель назвал репортера "мелким провокатором" и завил о нежелании своей пресс-службы "вставать перед ним раком".
Американцы ни перед чем не остановятся