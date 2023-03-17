Птичка решила не ждать медлительного хозяина

Домашние животные постоянно радуют своих хозяев и окружающих необычным поведением. В социальных сетях создают отдельные каналы, на которых выкладывают видеоролики с приколами от зверюшек. Стоит отметить, что некоторые не желают ограничиваться привычными собачками и котами. Часто люди заводят более экзотичных питомцев, например, попугаев. Один из представителей пернатых стал настоящей звездой Сети.



Попугаев сложно назвать неразумными птицами. Наоборот, такие любимцы поражают хозяев сообразительностью. Что уж говорить: некоторые и вовсе могут научиться разговаривать. По крайней мере, для попугайчика не составит труда самостоятельно позаботиться о себе.



Герой популярного видеоролика оказался в сложной ситуации. Судя по всему, его дорогой хозяин забыл наполнить чашу для воды живительной жидкостью. В итоге почувствовавший жажду малыш отправился на поиски питья. Впрочем, для умного попугая решить такую проблему – дело пары минут.





Зверек быстро нашел раковину с краном, немного поразмыслив, дернул за ручку и с большим удовольствием напился воды. Интернет-пользователи пришли в восторг от сообразительности зверя. Видео набрало много просмотров и лайков.

