Печени не повредит: сколько алкоголя можно пить

Печени не повредит: сколько алкоголя можно пить
Фото: www.unsplash.com
Спиртные напитки не всегда сильно бьют по здоровью

Обычно застолья и праздники в нашей стране не обходятся без возлияния алкогольными напитками. Всем известно, что такое пристрастие может привести к самым плачевным последствиям. Однако профильный эксперт сообщила, что существует относительно безопасная для печени доза алкоголя.

Такой любопытной информацией поделилась гепатолог Мария Прашнова. По словам эксперта, организм человека за один час может спокойно разобраться с 10 г чистого этанола. В переводе на алкогольные напитки это составляет около половины бутылки пива.

Эксперт добавила, что специалисты установили своего рода лимит на такие дозы алкоголя. За неделю взрослый человек без вреда для печени может употребить 14 доз, то есть около семи бутылок пива. Однако частое употребление спиртного может привести к ожирению печени. В любом случае лучше отказаться от горячительных напитков – подобное пагубное пристрастие не красит человека.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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