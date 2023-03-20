В 2023 году в столице запустят 29 экологичных маршрутов общественного транспорта — Собянин

Электробусный парк Москвы будет расширен в два раза

Москва закупит современные электробусы у отечественных производителей – ПАО "КамАЗ" и "ГАЗ". Город заключил крупнейший в Европе контракт по закупке тысячи электробусов в 2023-2024 годах, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

Глава города уточнил, что столица продолжает развивать свой экологичный транспорт, закупая необходимые электробусы у производителей, находящихся исключительно в России.

"В ближайшее время подпишем еще контракт на 200 электробусов с группой “ГАЗ", – уточнил мэр Москвы.

В Москве курсируют 1055 электробусов по 79 маршрутам. А через два года их станет в два раза больше. Только в 2023-м планируется установка порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для такого транспорта. В планах также открытие второго в Москве и России электробусного парка в Митино. Появятся 29 новых электробусных маршрутов.

Электробусы улучшенной комплектации, курсирующие по Москве, проезжают на одном заряде до 80 км. В салоне установлены электрические отопители с адаптивной системой освещения, а напольное покрытие отличается повышенной износостойкостью. У таких электробусов увеличен передний маршрутоуказатель – номер отображается ярче, что позволяет его хорошо разглядеть издалека.