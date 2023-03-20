Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин напомнил о поправках, которые нужны в законе о дискредитации добровольцев

Евгений Пригожин прокомментировал принятие закона о запрете дискредитации добровольцев и напомнил о поправках, которые нужны в документе

На выходных вступил в силу закон об ответственности за дискредитацию добровольцев. С предложением ввести поправки ранее выступал Пригожин. Бизнесмен напомнил, что просил о двух вещах — не дискредитировать бойцов за их прошлое и не вспоминать, что погиб разбойник, хулиган или мошенник. Второе – это разрешить свободные высказывания по поводу лиц, принимающих решения. По мнению бизнесмена, свят только солдат.



"В итоге первая часть нашла реализацию в новом законе, вторая, к сожалению, нет. Есть еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую, вероятнее всего, нужно будет законодательно разрешить – это наказание за отказ в захоронении участников СВО", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее предприниматель объяснил суть своего обращения к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он подчеркнул, что призывал разрешить критику командиров любых воинских формирований, в том числе Минобороны РФ. По мнению Пригожина, ее отсутствие приводит к деградации Вооруженных Сил.