Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин напомнил о поправках, которые нужны в законе о дискредитации добровольцев

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин напомнил о поправках, которые нужны в законе о дискредитации добровольцев
Фото: t.me/orchestra_w
Евгений Пригожин прокомментировал принятие закона о запрете дискредитации добровольцев и напомнил о поправках, которые нужны в документе

На выходных вступил в силу закон об ответственности за дискредитацию добровольцев. С предложением ввести поправки ранее выступал Пригожин. Бизнесмен напомнил, что просил о двух вещах — не дискредитировать бойцов за их прошлое и не вспоминать, что погиб разбойник, хулиган или мошенник. Второе – это разрешить свободные высказывания по поводу лиц, принимающих решения. По мнению бизнесмена, свят только солдат.

"В итоге первая часть нашла реализацию в новом законе, вторая, к сожалению, нет. Есть еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую, вероятнее всего, нужно будет законодательно       разрешить – это наказание за отказ в захоронении участников СВО", – приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее предприниматель объяснил суть своего обращения к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он подчеркнул, что призывал разрешить критику командиров любых воинских формирований, в том числе Минобороны РФ. По мнению Пригожина, ее отсутствие приводит к деградации Вооруженных Сил.

Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник
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