Какие регионы России ждет весеннее половодье

Снег тает стремительно

Во время половодья затопление возможно в Самарской, Смоленской, Ленинградской, Рязанской, Брянской, Вологодской, Тульской областей, Крыма и Башкирии, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Ленобласти же половодье и дожди могут вызвать затопления в Тихвине, Тосно и Любани.

"При умеренных или интенсивных дождях в Крыму возможны аварийные сбросы из водохранилищ. У них маленькие объемы, поэтому происходят сбросы, также возможны прорывы местных дамб, что повлечет выход воды на поймы рек", – заявил синоптик.

Специалист указал, что речь идет не об ожиданиях синоптиков, а пока о рисках. Однако при интенсивных осадках и быстром таянии снежных покровов риски перейдут уже в ожидания, уточняет телеканал МИР24.