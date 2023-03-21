Мохнатый продемонстрировал удивительное мастерство

Коты и собаки во многих семьях являются полноправными жителями дома. Мохнатые товарищи постоянно радуют своих хозяев необычными выходками. Частенько они также демонстрируют уникальные способности. Огромную популярность в интернет-пространстве получил видеоролик с оперным певцом на четырех лапах.



Мохнатый товарищ душевно исполнил сложную арию. Песик встал на стол и, устремив свой взгляд за окно, протяжно завыл. Стоит отметить, что звуки, которые издавал мохнатый, язык не поворачивается назвать простым воем или лаем. Песик действительно пел.





Любящая хозяйка четвероногого артиста призналась, что даже немного завидует навыкам своего питомца. Далеко не все люди способны вытягивать такие ноты.



Пользователи социальных сетей также пришли в восторг от концерта, который устроил мохнатый товарищ. Люди пишут, что еще не встречали оперных певцов с хвостами. Некоторые в шутку предложили попробовать пристроить песика на большую сцену.

