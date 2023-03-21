Эксперт по мимике расшифровал поведение Путина и Си во время встречи

Лидеры держались вполне уверенно

Профайлер Алексей Крутилин считает, что общение российского и китайского лидеров в Москве прошло в искренней атмосфере. Он расшифровал, как вели себя во время встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Эксперт отметил, что поздравление президента России с переизбранием Си было честным, Путин и правда хорошо относится к тому, что тот снова стоит во главе Китая. На это указывает положение рук и ног лидера.

При беседе Владимир Путин был очень сосредоточен. Он старался внимательно относится к каждому слову, чтобы даже при переводе смысл не был потерян.

"Очень задумывается и раздумывает о том, что бы сказать своему зарубежному другу", – сказал Крутилин.

Си Цзиньпин при этом вел себя достаточно уверенно и благосклонно. Было видно, что в компании Путина он ощущает безопасность и комфорт. В конце общения он стал одобрительно кивать головой, что является хорошим знаком.

Ранее американские эксперты выразили опасение, что жест лидеров Китая и России во время встречи в Москве стал опасным предупреждением для США – так они отреагировали на объятия между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, сообщает телеканал "360".

Во вторник, 21 марта, председатель КНР встретился с премьером Михаилом Мишустиным, а также снова побеседовал с Путиным перед тем, как выступить с совместным заявлением в Кремле.