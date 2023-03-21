Мясные изделия, электроника: Собянин рассказал о производствах, которые появятся в Москве в 2023 году

Работу получат больше 3,4 тысячи человек

В 2023 году в Москве планируется открытие пяти крупных производств с занятостью более чем для 3400 человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, столичный концерн планирует запуск роботизированного завода по выпуску крупногабаритных модулей для строительства домов. А Черкизовский мясоперерабатывающий завод занимается завершением работ над производственными объектами на востоке Москвы.

Лианозовский молочный комбинат строит очистные сооружения на севере, в ЮАО запускают инженерный центр разработчика и производителя электроники "Итэлма". "Инвест-девелопмент" занимается строительством промышленного парка в Троицком и Новомосковском административных округах.

Сумма вложений в проекты составляет порядка 19 миллиардов рублей. Все возводится при поддержке города, который выдает инвесторам землю на условиях аренды без торгов.