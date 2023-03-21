Количество бюджетных мест в подмосковном медицинском колледже за последние пять лет выросло на 70%

Сейчас там учатся почти девять тысяч студентов

Как сообщила первый замредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова, количество бюджетных мест в Московском областном медицинском колледже №1 за последние пять лет увеличилось на 70%. На данный момент там учится 8,8 тыс. студентов.

Обучение в колледже проводится по таким специальностям "лечебное дело", "сестринское дело", "стоматология ортопедическая", "лабораторная диагностика", "акушерское дело", "фармация" и "стоматология профилактическая".

Из-за большого количества поступающих в этом году на бюджетную форму обучения было принято на 200 студентов больше, чем в прошлом году. Их количество составило 400 человек.

С 2023 года студенты областного медицинского колледжа в Подмосковье могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинских учреждениях региона после окончания учебы. Студенты 1-4 курсов могут заключить договор и получить выплату. Более 200 студентов воспользовались такой возможностью.