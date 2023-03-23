Коты-погромщики удивили россиян – видео

Коты-погромщики удивили россиян – видео
Фото: www.unsplash.com
Животные не щадят имущество своих хозяев

Очаровательные пушистые зверьки – бесконечный источник радости для большинства россиян. Однако нередко домашние питомцы устраивают своим хозяевам веселенькую жизнь. Особенно в этом вопросе отличаются котики. Как известно, эти животные способны носиться по всему дому.

Забавная подборка с разрушениями, которые устроили четвероногие друзья человека, позабавила интернет-пользователей. В социальных сетях большую популярность набирают видеоролики, на которых запечатлены забавные моменты из жизни котов и собачек.

Кадры с подборкой разрушенных квартир, пострадавших от лап котов, заставили россиян от души похохотать. Несчастные хозяева записали, как один котик спрыгнул на дорогущий телевизор, другой случайно нырнул в аквариум с рыбками, третий сбросил со стола огромную вазу с цветами.



Разумеется, такие разрушения сильно расстроили хозяев наглых зверей. Впрочем то, с каким видом котики громят квартиры, вызывает улыбку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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