Бессмертие к 2030 году: оценка российского футуролога

Недавнее заявление американского эксперта взорвало общество

Некоторое время назад знаменитый американский "специалист по будущему" Реймонд Курцвейл объявил, что жители нашей планеты смогут обрести бессмертие через считанные годы. Столь смелое заявление оценил отечественный футуролог Александр Кононов.



Американец утверждает, что достичь вечной жизни удастся благодаря технологическому прогрессу. Так, крошечные нанороботы будут работать на клеточном уровне и постоянно ремонтировать изнашивающийся организм человека. Отработавшие свое клетки просто заменят на новые. Также Курцвейл считает, что в какой-то момент человеческий мозг сольется с искусственным интеллектом, что приведет к киборгизации людей.



По мнению Александра Кононова, американский коллега действительно прав, но с одной поправкой: в плане сроков он слишком оптимистичен. Отечественный эксперт подчеркивает, что бессмертие будет достигнуто не ранее, чем начнется колонизация космических пространств. Как пишет gazetametro.ru, вечная жизнь потребуется человеку, когда он сумеет покинуть Землю.



Кононов отметил, что бороздить просторы космоса человечество начнет, когда будет покончено с гегемонией, установится многополярный мир – тогда каждый человек будет понимать, зачем необходимо покорение космоса. Также специалист отметил, что вначале бессмертие будет доступно только элитам, а затем постепенно начнет просачиваться в остальные слои общества.

